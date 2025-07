Acrópole de Atenas fecha parcialmente devido à onda de calor

A Acrópole de Atenas fechará suas portas ao público nesta terça-feira (8) durante as horas mais quentes do dia devido a uma onda de calor que afeta a Grécia.

Com previsões de até 42°C em algumas partes do norte e centro da Grécia, as autoridades também proibiram os trabalhos ao ar livre entre 12h00 e 17h00 em algumas regiões.