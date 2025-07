Quase 450.000 afegãos deixaram o Irã desde junho

Quase 450.000 afegãos abandonaram o Irã desde 1º de junho para retornar a seu país de origem, anunciou nesta segunda-feira a Organização Internacional para as Migrações (OIM).

No final de maio, as autoridades iranianas estabeleceram prazo "até 6 de julho" para que os "quatro milhões de afegãos que viviam ilegalmente" no país deixarem o território.