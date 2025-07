Presidente do México condena 'manifestações xenofóbicas' em protesto contra gentrificação na capital

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"As demonstrações xenofóbicas dessa manifestação devem ser condenadas", disse Sheinbaum durante sua habitual coletiva de imprensa matinal.

Os manifestantes denunciaram que a chegada de estrangeiros na capital aumentou o preço dos aluguéis e obrigou os próprios mexicanos a se mudarem para áreas mais econômicas, um fenômeno chamado de gentrificação.

A mandatária reconheceu como "legítima" a motivação do protesto, mas rejeitou que se exija a saída de "qualquer nacionalidade" do país.

A governante de esquerda, ex-prefeita da capital (2018-2023), relacionou o aumento dos aluguéis na Cidade do México com os nômades digitais, "muitos deles americanos", que trabalham remotamente no México, e com a "especulação imobiliária decorrente do aluguel" de imóveis através de aplicativos digitais como o Airbnb.