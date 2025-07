Governo Trump avalia novas vendas de carvão de terras públicas em Montana e Wyoming

Autoridades federais dos Estados Unidos deram nesta segunda-feira, 7, o primeiro passo para reabrir vastas áreas de terras públicas em dois estados para novas vendas de carvão, como parte do esforço do governo de Donald Trump para expandir a produção de combustíveis fósseis no país.

A proposta do Departamento do Interior surge após a administração de Joe Biden, citando as mudanças climáticas, tentar encerrar as vendas do combustível nos campos de carvão mais produtivos do país - a Bacia do Rio Powder, no nordeste de Wyoming e sudeste de Montana.