Di María retorna ao futebol argentino: "Voltar para casa é especial"

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Do clube conhecido como 'El Canalla', ele cruzou o Atlântico para iniciar uma trajetória de sucesso com Benfica, Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain e Juventus, times pelos quais conquistou 29 títulos. Emocionado e com lágrimas nos olhos, o astro declarou: "Isso é muito bonito, algo com que sonhei por muito tempo. Eu queria antes, mas não foi possível, mas hoje estou aqui, feliz, com minha família. Era isso que eu queria, estar de volta a El Gigante [estádio do Central]".

"Tenho orgulho de tudo o que fiz, mas disto mais do que tudo. Voltar para casa depois de tanto tempo, tantos anos, é algo muito especial, poder voltar a viver em Rosário e vestir a camisa do Central. E o fato de as pessoas estarem felizes é tudo", afirmou.

Centenas de torcedores do 'Canalla' foram ao hotel para dar as boas-vindas a Di María, uma prévia do que se espera no próximo sábado, quando o time 'auriazul' recebe o Godoy Cruz pela primeira rodada do torneio Clausura argentino.

- "É algo com que sonhava" -