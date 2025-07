Australiana declarada culpada de matar sogros com cogumelos venenosos

A Justiça australiana declarou nesta segunda-feira (7) uma mulher culpada pelo assassinato dos pais e de uma tia de seu marido ao envenenar as vítimas com cogumelos tóxicos, após um julgamento que despertou interesse mundial.

Os crimes aconteceram em julho de 2023, quando Erin Patterson recebeu os familiares de seu marido - do qual estava separada - para um almoço que começou com uma oração e conversa animada, mas terminou com três de seus convidados mortos.