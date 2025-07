Associações médicas dos EUA apresentam denúncia contra secretário de Saúde de Trump

Diversas associações médicas apresentaram nesta segunda-feira (7) uma denúncia contra o secretário de Saúde dos Estados Unidos, Robert Kennedy Jr., na qual o acusam de descumprir a lei ao modificar as recomendações de vacinação sobre a covid-19.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No fim de maio, Kennedy Jr. anunciou em suas redes sociais que as autoridades federais deixariam de recomendar as vacinas contra a covid-19 para crianças e gestantes.

Associações como a Academia Americana de Pediatria (AAP, na sigla em inglês) e a Sociedade Americana de Enfermidades Infecciosas (IDSA, na sigla em inglês) condenam essa medida unilateral e pediram sua anulação em uma ação conjunta apresentada no estado de Massachusetts (nordeste).

"É realmente inconcebível privar os pais da capacidade e da escolha de protegerem seus filhos mediante a vacinação", declarou em entrevista coletiva Tina Tan, especialista em doenças infecciosas pediátricas da IDSA.

"Estamos indo por um caminho perigoso", advertiu, por sua vez, Susan Kressly, da AAP, ao denunciar a informação falsa transmitida pelo secretário — designado pelo presidente Donald Trump — sobre o tema das vacinas, e mencionou a crescente preocupação de seus colegas e pacientes.