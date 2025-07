Rio Sena em Paris reabre para banhistas pela 1ª vez desde 1923

Após gastar € 1,4 bilhão para despoluir rio e viabilizar provas de nado dos Jogos Olímpicos, capital da França ganha três zonas de banho – uma delas com vista para a Torre Eiffel.O rio Sena em Paris, capital da França, foi reaberto na manhã deste sábado (05/07) a banhistas pela primeira vez em mais de um século. A medida é uma herança deixada pelos Jogos Olímpicos de 2024, com provas de natação realizadas no Sena após um processo para despoluir o rio e torná-lo seguro de novo para a prática. A abertura do rio, às 8h da manhã (3h da madrugada no horário de Brasília), foi acompanhada por dezenas de pessoas, que mergulharam nas águas sob a vigilância de salva-vidas. O verão europeu mal começou e já castiga o continente com temperaturas muito acima da média histórica. Na França, o mês de junho foi o segundo mais quente já registrado. Rio Sena agora tem três pontos de banho As autoridades parisienses criaram três zonas de banho no Sena. Somadas, elas perfazem 900 metros quadrados. Estão localizadas em três pontos: próximo à Torre Eiffel, em frente à Ilha dos Cisnes, no centro de Paris; aos pés da Ponte de Sully, em frente à Ilha Saint-Louis, no 15º arrondissement; e em Bercy, sob a ponte Simone de Beauvoir, no 12º arrondissement. As piscinas ao ar livre estão isoladas por cordas e boias dos trechos por onde transitam embarcações. As áreas são supervisionadas por salva-vidas e foram equipadas com vestuários, chuveiros, mobiliário praiano, plataformas flutuantes e espaço para banho de sol. Os locais têm capacidades distintas, mas o maior abriga até 700 pessoas, e o menor, 200. Uma das piscinas, em frente à Ilha dos Cisnes, foi especialmente projetada para crianças e tem 40 centímetros de profundidade. Demais visitantes acima dos 14 anos poderão nadar até uma plataforma com vista para a Torre Eiffel. Banho grátis até 31 de agosto O acesso às piscinas será gratuito até o dia 31 de agosto, e condicionado à liberação pelos salva-vidas, a depender da habilidade individual de cada visitante – o rio tem uma profundidade média de 3,5 metros e correnteza. Segundo a prefeitura, a qualidade da água e as condições de segurança do banho são monitoradas diariamente. A informação é sinalizada através de bandeiras: verde significa que o banho está liberado, amarelo requer supervisão extra por razões de saúde ou correnteza, e vermelho significa que o local está fechado. Fora das áreas demarcadas para banho, o acesso ao Sena segue proibido. Poluição levou a proibição do banho em 1923 Banhar-se no Sena era proibido desde 1923, principalmente por causa dos riscos à saúde decorrentes dos altos níveis de poluição de suas águas, com algumas poucas exceções. Historicamente, o rio esteve contaminado com altos níveis de bactérias, como E. coli e enterococci, esgoto, lixo industrial e dejetos trazidos pelas águas pluviais. Tais poluentes representam um risco significativo para a saúde de banhistas, podendo provocar doenças de pele e do trato gastrointestinal. O banho também era considerado inseguro em função da correnteza, do tráfego de embarcações e de objetos lançados dentro do rio. Apesar de ser ilegal, muitas pessoas ainda nadaram no Sena até o início da década de 1960, e houve várias tentativas de acabar com a proibição. Por que agora é possível nadar no Sena? A abertura do Sena a banhistas era uma promessa feita pelas autoridades francesas no contexto dos Jogos Olímpicos de 2024. Políticos se comprometeram a tornar o rio balneável para permitir que provas de natação fossem realizadas ali. A operação custou em torno de 1,4 bilhão de euros (R$ 8,9 bilhões). Um reservatório submarino gigantesco foi construído para reter águas contaminadas e impedir o despejo de esgoto não tratado no rio em dias de chuva intensa. Estações de tratamento de esgoto também foram melhoradas. Ainda assim, segundo relatado pelo portal alemão Tagesschau, ainda se avista muito lixo plástico nas águas. Durante os Jogos, o Sena recebeu as etapas de natação do triatlo e os eventos de natação em águas abertas. No entanto, as provas não foram isentas de polêmica, já que alguns atletas adoeceram posteriormente. A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, defendeu a limpeza do Sena como parte de um esforço mais amplo para adaptar a cidade às mudanças climáticas e melhorar a qualidade de vida dos parisienses. "Todos devem poder nadar no Sena a partir deste verão", disse a ministra francesa dos Esportes, Marie Barsacq, quando a medida foi anunciada em maio. Antes da inauguração neste sábado, o presidente francês Emmanuel Macron elogiou o trabalho realizado para abrir as zonas de natação, dizendo que o feito orgulhava o país. ra (AFP, dpa, ots)