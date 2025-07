Musiala sofreu fratura na fíbula e ficará afastado 'por um longo período'

O meia-atacante Jamal Musiala, do Bayern de Munique, sofreu uma fratura na fíbula da perna esquerda durante as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes contra o Paris Saint-Germain, e ficará afastado dos gramados "por um longo período", anunciou o clube alemão neste domingo (6).

Após um choque com o goleiro Gianluigi Donnarumma nos acréscimos do primeiro tempo, Musiala teve que ser substituído no intervalo da partida, vencida pelo PSG por 2 a 0. O jogador de 22 anos "voou de Orlando a Munique neste domingo e passará por cirurgia em breve".