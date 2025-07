Leão XIV inicia duas semanas de recesso na residência de verão dos papas

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O palácio apostólico onde ele descansará foi usado com frequência por seus antecessores, com exceção de Francisco, que nunca deixou a residência de Santa Marta, no Vaticano, onde passou as férias de verão durante os 12 anos de seu pontificado.

O palácio foi construído no século XVII e serviu como residência de verão dos papas até 1870 e a queda do Estado pontífico.

Desde o Tratado de Latrão de 1929, entre o Estado italiano e a Santa Sé, o imóvel voltou a ser propriedade da Igreja Católica.

