Fritz e Khachanov são os primeiros classificados às quartas de Wimbledon

O americano Taylor Fritz, número 5 do mundo e finalista do US Open no ano passado, e o russo Karen Khachanov (N.20) conseguiram neste domingo (6) as primeiras vagas nas quartas de final do torneio de Wimbledon.

Fritz avançou com o abandono por lesão do australiano Jordan Thompson (N.44) no segundo set da partira, depois de 41 minutos em quadra, quando o americano vencia com parciais de 6-1 e 3-0.