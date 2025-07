Exército de Israel afirma ter interceptado míssil lançado do Iêmen

O Exército de Israel afirmou ter interceptado um míssil lançado do Iêmen que estava em direção ao país neste sábado, 5. Sirenes foram ativadas em diversas áreas israelenses, de acordo com o protocolo de segurança, acrescentaram as autoridades.

O míssil foi atribuído à milícia xiita Houthi, aliada do Irã e do grupo Hamas, responsável pelo ataque terrorista em Israel de 7 de outubro de 2023.