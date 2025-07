Enchentes no Texas deixam pelo menos 51 mortos e 27 meninas seguem desaparecidas

As enchentes no Texas deixaram, até o momento, pelo menos 51 mortos, sendo 43 no Condado de Kerr. Equipes de resgate procuram nos escombros sobreviventes, incluindo 27 meninas que estavam no acampamento cristão Camp Mystic, que foi atingido por uma parede de água.

As autoridades ainda não informaram quantas pessoas estavam desaparecidas além das crianças do acampamento, onde a maioria dos mortos foi encontrada.