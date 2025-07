Dalai Lama completa 90 anos e confirma sucessor de fora da China

Tenzin Gyatso, o 14º Dalai Lama, completa 90 anos neste domingo, 6. As comemorações do aniversário do líder espiritual budista, vencedor do Prêmio Nobel da Paz devem reunir milhares de seguidores do mundo todo no Complexo Tsuglagkhang, na Índia, onde vive exilado desde 1959.

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, desejaram felicidades ao líder.