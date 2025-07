Catar recebe negociações para trégua em Gaza antes de reunião Trump-Netanyahu

O Catar recebe a partir deste domingo (6) uma nova rodada de negociações indiretas entre Israel e Hamas para tentar alcançar um acordo de trégua e de libertação dos reféns em Gaza, na véspera de uma reunião em Washington entre Benjamin Netanyahu e Donald Trump. No território palestino, devastado por quase 21 meses de guerra, a Defesa Civil de Gaza anunciou que 14 pessoas morreram em bombardeios israelenses.

A guerra começou com o ataque do movimento islamista palestino Hamas em 7 de outubro de 2023 no sul de Israel, que motivou uma ofensiva israelense na Faixa de Gaza que deixou dezenas de milhares de mortos e provocou uma grave crise humanitária. "Os mediadores informaram ao Hamas que hoje, domingo, começará em Doha uma nova rodada de negociações indiretas entre o Hamas e Israel", disse à AFP uma fonte palestina próxima às conversações. Segundo a fonte, a delegação do Hamas, liderada por Khalil al Hayya, já está na capital do Catar, Doha. Os negociadores israelenses viajaram neste domingo para Doha, segundo a emissora pública Kan. Os negociadores devem "continuar os esforços para recuperar nossos reféns com base na proposta catari que Israel aceitou", informou o gabinete do primeiro-ministro Netanyahu.

O governo de Israel, no entanto, considerou "inaceitáveis as mudanças que Hamas quer fazer na proposta" de trégua impulsionada pelos Estados Unidos, com a mediação do Catar e do Egito. - 60 dias - Segundo fontes palestinas, a proposta apresentada ao Hamas inclui uma trégua de 60 dias, período em que o grupo libertaria 10 reféns israelenses ainda vivos e devolveria vários corpos, em troca da libertação de prisioneiros palestinos detidos em Israel.

Das 251 pessoas sequestradas em 7 de outubro de 2023 durante o ataque do Hamas em Israel, 49 permanecem em cativeiro em Gaza, 27 delas declaradas mortas pelo Exército. As fontes afirmaram que o Hamas exige mudanças na proposta, incluindo uma melhoria no mecanismo de retirada das tropas israelenses da Faixa de Gaza, garantias de que os combates não serão retomados durante as negociações e que a ONU e organizações internacionais reconhecidas voltem a distribuir ajuda humanitária. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que receberá Netanyahu na segunda-feira em Washington, disse que um acordo poderia ser alcançado "na próxima semana".

Neste domingo, antes de viajar para os Estados Unidos, Netanyahu se reuniu com o presidente israelense, Isaac Herzog, que destacou que "o primeiro-ministro tem uma missão importante: avançar em um acordo para trazer todos os reféns para casa". No sábado, durante uma manifestação em Tel Aviv, o Fórum das Famílias dos Reféns pediu às autoridades israelenses que alcancem um "acordo global" que permita a libertação de todos os sequestrados de uma só vez. Nas duas tréguas declaradas até o momento durante o conflito, a primeira de uma semana em novembro de 2023 e a outra de dois meses no início de 2025, vários reféns foram libertados e milhares de palestinos foram liberados das prisões em Israel.