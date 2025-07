Recentemente, eles reformaram seu modesto apartamento de dois quartos em Mitishchi, uma cidade de 300.000 habitantes ao nordeste da capital, onde vivem com seus três filhos, dois gatos e um cachorro. A geladeira, de fabricação chinesa, está cheia de produtos russos.

Sergei e Maria moram perto de Moscou, usam um carro chinês, compram queijo produzido na Rússia e passam as férias na Venezuela. Para eles, as sanções ocidentais em retaliação à campanha militar na Ucrânia não são "nenhuma tragédia".

Para os russos, as sanções resultaram no desaparecimento de muitos produtos ocidentais. Ao mesmo tempo, viajar para a UE e para outros países aliados da Ucrânia tornou-se caro e complicado.

As primeiras sanções econômicas ocidentais contra a Rússia datam de 2014, quando Moscou anexou a península ucraniana da Crimeia, e foram consideravelmente reforçadas após o início da ofensiva na Ucrânia em fevereiro de 2022.

"Não é uma tragédia que as marcas europeias e ocidentais tenham desaparecido", diz seu marido, Sergei Duzhikov, 31 anos, agente funerário. Os russos podem se virar perfeitamente bem sem essas marcas", acrescenta.

Maria Tiabut, 43 anos, funcionária de uma empresa de cosméticos, diz que tem pouco interesse em política e nem se lembra quando as sanções entraram em vigor. "Foi durante a pandemia?", pergunta.

No entanto, para comprar um carro novo, eles tiveram que pedir dinheiro emprestado.

"O McDonald's não existe mais. Mas 'Vkusno i tochka' funciona tão bem quanto. As crianças adoram", diz Sergei.

"Na vida cotidiana, com minha família, no trabalho ou em meus momentos de lazer, não sinto as sanções", diz Maria.

Ela reconhece que alguns produtos desapareceram, como, por exemplo, os medicamentos. Mas espera que a indústria russa assuma o controle e os produza.

Em outra área, Maria confessa seu fraco por queijo camembert... produzido na Rússia.

"É muito bom. Eu não provei o verdadeiro camembert francês, então não posso comparar. Mas este corresponde totalmente ao que eu gosto", diz.

- Venezuela, país amigo -

Apesar das sanções, alguns produtos ocidentais que são muito populares na Rússia são importados por meio de outros países. Uma rota mais longa, o que também significa preços mais elevados.

Paralelamente, a Rússia cultiva relações comerciais com países como Belarus e os Estados do Cáucaso, que fornecem frutas, legumes e laticínios.

O mesmo se aplica às viagens turísticas.

A Europa, que já foi um destino muito procurado pelos turistas russos, tornou-se difícil de alcançar, com o desaparecimento dos voos diretos e as dificuldades para obter um visto.

Assim, Maria e Sergei optaram por fazer turismo na própria Rússia ou na Venezuela, um país parceiro que eles descrevem como "um povo muito amigável, onde os russos são apreciados".

Nenhum deles está muito preocupado com a inflação, que está próxima de 10% e é alimentada pelos altos gastos militares e pelo efeito das sanções. O fato é que o Estado obriga as empresas a levar em conta os aumentos de preços ao ajustar os salários.

"Inflação tem no mundo todo", diz Maria.

