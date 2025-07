Brics Brasil: Haddad acompanha comitiva de Lula na cúpula de Líderes do Brics, no MAM do Rio

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acompanha neste domingo, 6, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Cúpula de Líderes do Brics, no Museu de Arte Moderna (MAM), no centro do Rio de Janeiro. Segundo a agenda do ministro, Haddad integra a comitiva do presidente, permanecendo à disposição dos trabalhos na cúpula ao longo de todo dia.

Lula recebe nesta manhã os chefes de estado dos países do bloco. Já estão presentes no MAM o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, e o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov.