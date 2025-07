Ataque EUA-Israel foi 'traição da democracia' e violação à ONU, diz porta-voz do Irã

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baghaei, afirmou há pouco que os ataques promovidos pelos Estados Unidos e Israel contra o país foram uma "traição da democracia" e uma "violação" dos tratados de direitos humanos da Organização das Nações Unidas (ONU), em entrevista à GloboNews nos arredores da cúpula do Brics.

Baghaei disse que o Irã se viu "obrigado" a aumentar o enriquecimento de urânio desde que os Estados Unidos deixaram o acordo nuclear em 2018, mas argumentou que o país é integrante do tratado de não-proliferação desde 1970. A nação persa, ressaltou, sempre cumpriu as inspeções "mais intensas" da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA). "Não é possível, e nunca foi, encontrar sinais de que o Irã não usou de modo pacífico o programa de energia nuclear", afirmou. "Nunca houve evidência além do relatório da AIEA, que motivou os ataques dos EUA e de Israel".