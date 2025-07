Alcaraz vence Rublev e vai às quartas de final em Wimbledon

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 2 do mundo, se classificou para as quartas de final do torneio de Wimbledon neste domingo (6), ao derrotar o russo Andrey Rublev (N.14).

Alcaraz fechou o jogo em 3 sets a 1, com parciais de 6-7 (5/7), 6-3, 6-4 e 6-4, em duas horas e 43 minutos na quadra central.