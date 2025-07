Ucrânia ataca base aérea na Rússia em meio à maior ofensiva aérea de Moscou

Em uma publicação no Facebook, o Estado-Maior ucraniano disse que atingiu um depósito contendo bombas planadoras, uma aeronave de treinamento e "possivelmente outras aeronaves", descrevendo a região como a "base" dos caças russos Su-34, Su-35S e Su-30SM. As autoridades russas ainda não se pronunciaram.

A Ucrânia afirmou neste sábado, 5, ter atingido uma base aérea na região de Voronezh, na Rússia. Segundo o Estado-Maior das Forças Armadas ucranianas, a base de Borisoglebsk foi alvo de um ataque que teria destruído armamentos e ao menos uma aeronave. O contra-ataque ocorre enquanto Moscou lança a maior ofensiva aérea desde o início da invasão, com centenas de drones e mísseis disparados durante a noite.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Os ataques a bases aéreas em território russo têm como objetivo enfraquecer a capacidade militar de Moscou e demonstrar que Kiev mantém poder de fogo para atingir alvos estratégicos de alto valor dentro da Rússia. No mês passado, a Ucrânia afirmou ter destruído mais de 40 aviões de guerra em um ataque surpresa com drones a aeródromos localizados no território russo.

A Rússia disparou 322 drones e chamarizes contra a Ucrânia durante a madrugada, segundo a força aérea ucraniana. Desses, 157 foram abatidos e 135 foram perdidos, provavelmente por terem sido bloqueados. De acordo com a força aérea, a região de Khmelnytskyi, no oeste da Ucrânia, foi o principal alvo do ataque. O governador Serhii Tyurin disse que não foram registrados danos, feridos ou mortes.

A Rússia vem intensificando seus ataques de longo alcance contra a Ucrânia. O país lançou seu maior ataque aéreo contra a Ucrânia desde o início da guerra durante a noite de quinta para sexta-feira, 4,. O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, disse que o número de pessoas mortas no ataque havia aumentado para duas. Outras 26 pessoas ficaram feridas.

A nova onda de ataques ocorreu depois que o presidente ucraniano Volodmir Zelenski disse na sexta-feira que teve uma ligação telefônica "muito importante e produtiva" com o presidente dos EUA, Donald Trump.