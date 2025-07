Trump menciona sanções à Rússia após maior ataque contra a Ucrânia

O republicano expressou na sexta-feira (4) que estava "muito descontente" após a conversa telefônica de quinta-feira com o presidente russo, Vladimir Putin.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a Rússia quer apenas "continuar matando pessoas" e alertou que pode impor novas sanções, depois que Moscou efetuou o maior ataque com drones e mísseis contra a Ucrânia desde o início da guerra em 2022.

A Rússia insistiu em sua posição e afirmou na sexta-feira que "não é possível" alcançar seus objetivos na Ucrânia pela via diplomática, o que implica a continuidade dos combates e ataques contra um adversário que enfrenta dificuldades na linha de frente.

"Ele quer ir até o fim, continuar matando pessoas, isso não é bom", disse à imprensa no Air Force One.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou após uma conversa com Trump que os dois concordaram em "reforçar" as defesas aéreas do país.

O chefe de Estado não revelou mais detalhes, no momento em que as cidades ucranianas continuam enfrentando ataques russos devido à falta de sistemas de defesa aérea que protejam o país de modo eficaz.

Trump também disse que falou sobre o envio de sistemas de defesa aérea Patriot à Ucrânia em outra ligação com o chefe de Governo da Alemanha, Friedrich Merz, na sexta-feira, embora tenha afirmado que ainda não decidiu se fornecerá o armamento crucial.