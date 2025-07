Rússia ataca com 539 drones; Zelenski pede ajuda a Trump

O presidente da ucraniano, Volodmir Zelenski, afirmou nesta sexta-feira, 24, que conversou com o presidente dos EUA, Donald Trump, para reforçar a defesa aérea da Ucrânia após o maior bombardeio russo desde o início da guerra, em 2022. O americano teria concordado com o plano, segundo o ucraniano.

Zelenski não forneceu mais detalhes sobre a conversa, realizada no momento em que as cidades ucranianas sofrem com a falta de sistemas de defesa aérea que cubram todo o país de forma eficaz. Kiev depende dos mísseis antiaéreos Patriot, fabricados nos EUA, como única defesa contra alguns tipos de mísseis balísticos russos.