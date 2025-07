Musiala sofre lesão assustadora contra o PSG na Copa de Clubes

O meia-atacante alemão Jamal Musiala, do Bayern de Munique, sofreu uma lesão aparentemente grave no tornozelo esquerdo durante a derrota do time bávaro para o Paris Saint-Germain por 2 a 0 neste sábado (5), em Atlanta, pelas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes.

A lesão ocorreu em uma jogada relativamente sem perigo nos acréscimos do primeiro tempo. Musiala tentou buscar um lançamento longo na área do PSG e ficou preso entre o zagueiro Willian Pacho e o goleiro Gianluigi Donnaruma, que caiu sobre o tornozelo do atacante do Bayern ao mergulhar para pegar a bola.