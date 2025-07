Mirra Andreeva passa com facilidade às oitavas de final em Wimbledon

Andreeva fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-1 e 6-3, em uma hora e 18 minutos.

A jovem tenista russa Mirra Andreeva, número 7 do mundo, se classificou às oitavas de final do torneio de Wimbledon ao derrotar com facilidade a americana Hailey Baptiste (N.55) neste sábado (5).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Campeã dos WTA 1000 de Dubai e Indian Wells no início do ano, a russa de 18 anos praticamente não tomou conhecimento de Baptiste, que disputava a chave principal do Grand Slam londrino pela primeira vez.

Sua adversária nas oitavas de final será a vencedora do duelo entre a tcheca Barbora Krejcikova (N.16) e a americana Emma Navarro (N.10).

Ao se garantir entre as 16 melhores jogadoras, Andreeva iguala sua melhor campanha em Wimbledon. Em 2023, na sua primeira participação, ela também alcançou às oitavas de final. No ano passado, no entanto, foi eliminada na primeira rodada.

dga-psr/dam/cb