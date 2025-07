Kyle Walker assina com o Burnley

Walker reencontrará no Burnley seu ex-companheiro de Tottenham e seleção inglesa, o agora treinador Scott Parker, que conseguiu o acesso à elite depois de uma temporada na Championship.

O lateral-direito inglês Kyle Walker, que ainda tinha um ano de contrato com o Manchester City, assinou por duas temporadas com o Burnley, que acaba de subir para a Premier League, anunciou o clube neste sábado (5).

"Quando conversei com Scott e o ouvi falar sobre seu projeto para a próxima temporada, aproveitei a oportunidade. Ele fez um trabalho extraordinário aqui, levando a equipe à Premier League com um total de 100 pontos (em 46 jogos), e agora estamos ansiosos para voltar ao melhor campeonato do mundo", comentou Walker.

Com 96 jogos pela seleção da Inglaterra e 410 disputados na Premier League, o lateral de 35 anos continua sendo uma referência na posição, apesar do desempenho abaixo do nível na temporada passada.

Em janeiro, Walker se transferiu para o Milan por empréstimo, mas o clube italiano não exerceu a opção de compra para contratá-lo em definitivo.

Segundo a imprensa britânica, o Burnley teria pagado cerca de 5 milhões de libras esterlinas (R$ 36,8 milhões na cotação atual) pela contratação.