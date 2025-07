Irã intensifica posição contra existência de Israel, amplia exigências e complica fala do Brics

Os ataques de Israel e dos Estados Unidos ao Irã complicaram ainda mais um consenso no Brics. Além de exigir uma manifestação mais forte do grupo sobre a guerra e os ataques que sofreu, a delegação iraniana no Rio recrudesceu sua posição e agora quer mudar até a forma como o bloco vai se referir a Israel.

A negociação para obter uma declaração final no Brics, desta vez em nome dos líderes políticos, ficou mais "difícil", relatou um diplomata envolvido na negociação da Cúpula no Rio.