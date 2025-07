Hamas está pronto para negociar trégua; Israel prepara resposta

Israel prepara sua resposta depois que o Hamas declarou que está disposto a negociar um acordo de cessar-fogo e a libertação dos reféns em Gaza, onde as operações do Exército israelense deixaram 32 mortos neste sábado (5), segundo a Defesa Civil.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Segundo a imprensa local, o gabinete de segurança israelense deve se reunir na noite de sábado para examinar a questão.

O movimento islamista palestino Hamas anunciou na sexta-feira que estava pronto para "começar imediatamente" as negociações sobre a última proposta de trégua promovida pelos Estados Unidos, com mediação do Catar e do Egito.

O presidente americano, Donald Trump, disse que poderia haver um acordo "na próxima semana". Mas é uma situação que "muda dia a dia", admitiu.

"Precisamos acabar com isso. Precisamos fazer algo por Gaza", insistiu Trump, que receberá na segunda-feira em Washington o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.