Governo brasileiro lamenta mortes no Texas por fortes chuvas

No texto em que manifesta solidariedade, o governo brasileiro aponta causas de eventos climáticos extremos.

“O governo do Brasil reafirma que as alterações climáticas intensificam eventos extremos e aumentam a frequência de desastres semelhantes, o que torna ainda mais urgente a necessidade de medidas conjuntas por parte da comunidade internacional”, diz a nota do Itamaraty.

O MRE confirma que, até o momento, não há registro de vítimas brasileiras.

Em caso de emergência, a comunidade brasileira residente no Texas poderá entrar em contato com o plantão do Consulado-Geral em Houston, cidade do Texas, pelo telefone +1 (281) 384-4966.