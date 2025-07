Trump diz que Israel aceitou cessar-fogo de 60 dias em Gaza

Presidente americano afirmou que mediadores de Catar e Egito vão apresentar proposta ao Hamas. Governo israelense ainda não confirmou anúncio americano.O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira (02/07) que Israel concordou com uma proposta de cessar-fogo de 60 dias na Faixa de Gaza, e expressou esperança de que o Hamas também aceite o acordo. A informação ainda não foi confirmada pelo governo israelense. "Israel concordou com as condições necessárias para finalizar o cessar-fogo de 60 dias, durante o qual trabalharemos com todas as partes para acabar com a guerra", detalhou o líder republicano na plataforma Truth Social. De acordo com Trump, os mediadores de Catar e Egito, que, segundo ele, "trabalharam arduamente para alcançar a paz", apresentarão ao Hamas "essa proposta final". "Espero, para o bem do Oriente Médio, que o Hamas aceite esse acordo, porque (caso contrário) a situação não vai melhorar, vai piorar", advertiu. O ministro do Exterior de Israel, Gideon Saar, pediu nesta quarta-feira que não se perca nenhuma oportunidade de libertar os reféns mantidos em Gaza. Sem mencionar o anúncio de Trump, ele afirmou que uma grande maioria dentro do governo e da população é a favor do "plano para a libertação dos reféns". Dos 251 reféns capturados durante o ataque terrorista do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023, 49 ainda estão detidos, sendo que 27 deles estariam mortos, segundo o exército israelense. Já o Hamas sugeriu estar aberto a um acordo de cessar-fogo, no entanto, exigiu que a proposta deve levar ao fim da guerra no enclave palestino. Segundo uma autoridade egípcia, uma delegação do grupo islâmico palestino deve se reunir nesta quarta com os mediadores do Egito e do Catar para discutir a proposta. Visita aos EUA A nova proposta de acordo para uma trégua e a libertação de reféns em Gaza ocorre poucos dias antes de Trump receber o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, na Casa Branca na próxima segunda-feira. O mandatário americano quer aproveitar o impulso obtido com a trégua na guerra entre Israel e Irã para chegar a um acordo também na Faixa de Gaza. De acordo com a imprensa americana, a proposta inclui uma pausa dos ataques israelenses à Faixa de Gaza por 60 dias em troca da libertação de dez reféns vivos pelo Hamas e da entrega dos corpos de outros 15. Durante esse período, os dois lados negociariam um possível fim definitivo do conflito, embora as posições de Israel e do Hamas continuem profundamente opostas. Para o governo de Netanyahu, o fim da guerra deve envolver a remoção do Hamas do poder e o desmantelamento de sua ala militar, enquanto o grupo islâmico palestino exige a retirada completa das tropas israelenses do enclave. Os ataques do Hamas em 7 de outubro de 2023 mataram 1.200 pessoas em Israel, e desencadearam a guerra na Faixa de Gaza, onde desde então mais de 56 mil palestinos foram mortos e mais de 132 mil ficaram feridos pela ofensiva israelense, segundo dados do Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas. cn (EFE, AP, AFP)