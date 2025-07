Trump assinará 'grande e bela' lei orçamentária no Dia da Independência

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinará nesta sexta-feira (4) a lei orçamentária em uma cerimônia com grande pompa que coincide com o Dia da Independência, após obter uma "vitória fenomenal" no Congresso.

O megaprojeto orçamentário do presidente republicano consolida sua agenda radical neste segundo mandato e gerou resistências em seu próprio partido, que finalmente foram superadas para aprovar esta "Lei grande e Bela", como foi batizada por Trump.