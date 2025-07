Sem Xi nem Putin, Brics realiza cúpula no Rio em meio à cautela diante de Trump

Sem Xi Jinping nem Vladimir Putin em sua cúpula no Rio de Janeiro, o Brics buscará impor seu peso em um mundo conturbado pelas políticas de Donald Trump, mas a cautela deve prevalecer entre vários países-membros para não prejudicar as relações com os Estados Unidos. Com forte presença das Forças Armadas, a capital fluminense acolherá neste domingo (6) e na segunda-feira a reunião anual do grupo de 11 países — que incluem Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e juntos representam quase metade da população do planeta e cerca de 40% do PIB mundial.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O anfitrião, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, deverá compor com as ausências de seu par chinês Xi, que faltará pela primeira vez à reunião desde que assumiu o poder em 2012, e seu colega russo Vladimir Putin, que é alvo de um mandado de prisão internacional por supostos crimes de guerra na Ucrânia. O primeiro-ministro Li Qiang substituirá Xi, enquanto Putin pode participar de modo virtual, segundo Moscou. O presidente iraniano Masoud Pezeshkian, no foco da atenção pela recente escalada bélica com Israel e Estados Unidos, e o egípcio Abdel Fattah al Sissi também faltarão à cúpula, disse à AFP uma fonte do governo brasileiro. Além da guerra no Oriente Médio, a reunião estará marcada pelas tensões tarifárias, outra frente na qual Trump desafia a diplomacia dos países emergentes.

- 'Tom cuidadoso' - "A tendência é que o tom da cúpula seja cuidadoso: vai ser difícil que os Estados Unidos sejam nomeados diretamente na declaração final", disse à AFP Marta Fernández, especialista em Relações Internacionais e diretora do BRICS Policy Center da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio).

A China, por exemplo, "vem tentando uma postura contida sobre Oriente Médio, e uma cúpula capturada por esse conflito talvez não seja do interesse de Pequim". Além disso, o governo chinês está "em negociação sobre tarifas com os Estados Unidos e pode não ser o momento de gerar mais atritos" entre as duas maiores economias do mundo. Após o bombardeio ordenado em junho por Trump contra instalações nucleares iranianas, o Brics emitiu "uma declaração totalmente vaga" sobre o conflito, afirmou, por sua vez, Oliver Stuenkel, professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Isso se deveu "às divergências entre os membros", com países como a Índia, que negociam acordos comerciais com Washington e "não querem se indispor com os Estados Unidos", acrescentou. Apesar disso, o Brasil pretende orientar uma posição comum no Rio. "O Brics, ao longo da sua história, tem construído consensos para falar com uma só voz sobre os grandes temas da realidade internacional, e não será diferente desta vez sobre o Oriente Médio", assegurou à AFP o chanceler brasileiro Mauro Vieira.