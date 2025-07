'Se Dembélé não ganhar a Bola de Ouro, há um problema', afirma Al-Khelaïfi

No momento em que a Copa do Mundo de Clubes chega às quartas de final, o presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, defendeu nesta sexta-feira (4) a candidatura do ponta francês Ousmane Dembélé à Bola de Ouro.

"Considerando a temporada que ele teve, uma temporada magnífica, não tenho dúvidas de que ele ganhará a Bola de Ouro", disse o técnico aos repórteres após o treino de sua equipe no campus da Universidade Kennesaw, ao norte de Atlanta.