Salah 'assustado' de voltar ao Liverpool após morte de Diogo Jota

Campeão inglês pelos Reds e campeão da Liga das Nações com Portugal em Munique no início de junho, Diogo Jota, de 28 anos, e seu irmão André, também jogador de futebol e dois anos mais novo, morreram na madrugada de quinta-feira após um acidente de trânsito em uma rodovia perto da cidade de Zamora, na região centro-norte de Castela e Leão.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Estou completamente sem palavras. Até ontem, nunca acreditei que pudesse haver algo que pudesse me assustar quando voltasse ao Liverpool após o descanso", escreveu Mohamed Salah em seus perfis no X e no Instagram. "Companheiros de equipe vêm e vão, mas não assim. Será extremamente difícil aceitar que Diogo não estará mais aqui quando voltarmos".

"Meus pensamentos estão com a esposa, os filhos e, claro, os pais, que perderam os filhos repentinamente. Todos os que são próximos de Diogo e do irmão André precisam de todo o apoio possível. Eles jamais serão esquecidos", concluiu o egípcio, que acompanhou suas palavras com uma imagem sua abraçando Jota durante uma partida.

Parte do elenco do Liverpool deveria se apresentar no centro de treinamento do clube nesta sexta-feira para realizar testes físicos pós-férias. Após a trágica notícia, o retorno foi adiado para segunda-feira.

jw/dam/mb/aa/fp