Real Madrid enfrenta Dortmund, velho conhecido do técnico Xabi Alonso, por vaga nas semis

O técnico Xabi Alonso testará seus conhecimentos na partida que o Real Madrid disputará neste sábado (5) contra o Borussia Dortmund, um adversário difícil para o técnico espanhol durante sua passagem pelo Bayer Leverkusen. O ex-meio-campista de 43 anos já deu os primeiros sinais da revolução que deseja implementar no time 'merengue', acostumado a abordagens pragmáticas, e às vezes previsíveis, durante o comando bem-sucedido de Carlo Ancelotti.

As mudanças táticas e filosóficas de Alonso já se mostraram eficazes, permitindo que os 'blancos' liderassem seu grupo, após empatar com Al-Hilal (1-1), vencer Pachuca (3-1) e Salzburg (3-0), além de eliminar a Juventus (1-0) nas oitavas de final. Mas no gramado do MetLife Stadium em East Rutherford, perto de Nova York, às 17h (horário de Brasília) o técnico terá pela frente pela primeira vez desde que chegou a Madri no final de maio, um adversário que foi complicado durante sua passagem pela Bundesliga. O time alemão sofreu apenas uma derrota em cinco partidas (duas derrotas e dois empates) contra o poderoso Leverkusen de Alonso, antes de Niko Kovac assumir o comando. "Precisamos dessa ação, dessa adrenalina no jogo, porque é vencer ou voltar para casa", disse o técnico do Real Madrid nesta sexta-feira.

- Novo modo de defender - O técnico croata, cuja equipe teve mais dificuldades do que o esperado para vencer o Monterrey (2 a 1) nas oitavas de final, elogiou a proposta de jogo do espanhol, a quem ele conhece "muito bem". "Tenho certeza de que ainda não está tudo pronto, mas já podemos ver uma qualidade incrível", destacou em entrevista coletiva nesta sexta-feira. "Alonso jogará com o mesmo esquema do Bayer Leverkusen: com muita intensidade com a bola".

A mudança no sistema defensivo — três zagueiros e dois alas — foi uma das primeiras marcas da era Alonso, depois que os espanhóis jogaram durante anos, tanto sob o comando de Ancelotti quanto de Zinedine Zidane, com quatro atrás. Agora, eles testaram uma defesa com três homens, composta pelo alemão Antonio Rüdiger, o recém-contratado Dean Huijsen e o francês Aurelién Tchouaméni. O inglês Trent Alexander-Arnold e o espanhol Fran Garcia jogam abertos. "A cada dia entendemos mais tudo o que ele quer", disse recentemente Tchouaméni, cuja posição habitual é na linha de frente do meio-campo.

A transformação revigora um time do Madrid que não conquistou nenhum título importante nesta temporada e também inclui atacantes como Vinícius Jr. e Kylian Mbappé, sobre quem Alonso já alertou publicamente sobre a obrigatoriedade de auxiliar nas funções defensivas. - Mbappé é dúvida - O francês voltou a ser o centro das atenções. Após perder a fase de grupos devido a uma gastroenterite grave, o craque estreou na Copa de Clubes contra a Juventus aos 68 minutos.