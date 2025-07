Papa Leão XIV, dois meses entre a prudência e o consenso

Leão XIV inicia no domingo (6) suas férias de verão (hemisfério norte, inverno no Brasil), após dois meses no Vaticano marcados por seu interesse em unificar a Igreja e recuperar o peso da função papal, o que antecipa um pontificado mais clássico que o de seu antecessor Francisco. "Prudente", "atento", "metódico", estes são alguns dos adjetivos mais utilizados por seus colaboradores para descrever o primeiro papa nascido nos Estados Unidos — que também tem nacionalidade peruana —, eleito no dia 8 de maio para liderar a Igreja Católica.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Francisco era muito popular entre os fiéis, mas enfrentava uma feroz oposição interna. A partir de sua chegada ao comando da Igreja em 2013, o jesuíta argentino rompeu os códigos tradicionais e trocou o palácio pontifício por uma residência mais modesta. Leão XIV se mostra mais prudente e integrado à tradição histórica. Também evita ferir sensibilidades em seus discursos. Fora das missas e audiências públicas, o pontífice agostiniano aparece sorridente e afável. Ele já foi visto abençoando crianças ou acompanhando o hino do Chicago White Sox — seu time de beisebol —, cantado na Praça de São Pedro pelos torcedores da equipe. Robert Francis Prevost, poliglota reservado e que foi missionário no Peru, seu país adotivo, durante quase duas décadas, mantém uma linha moderada e respeitosa com o protocolo.

"O estilo dele é repleto de simplicidade: é uma presença que não se impõe aos outros. Com ele, mais do que nas aparências, é necessário focar no conteúdo", explica à AFP Roberto Regoli, professor da Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. Charles Mercier, professor de História Contemporânea na Universidade de Bordeaux (França), constata "uma preocupação com uma relativa discrição por trás da função". "Francisco tinha um carisma que se destacava muito através de sua personalidade. Leão parece querer integrar-se a uma instituição, o cargo pontifício, que o supera", aponta.

- "Alívio" - No interior da cúria romana, a administração central da Santa Sé, seus colaboradores descrevem um homem "pragmático", "de uma calma impressionante", "comedido e metódico", "muito tranquilo", "reflexivo", que "se preocupa com o equilíbrio". Em dois meses, o pontífice agostiniano devolveu o valor às instituições da Santa Sé, após 12 anos de uma direção considerada muito rígida por alguns.

"A cúria foi abalada pelo papa Francisco, com reformas decididas, às vezes, de forma unilateral ou até autoritária, que frequentemente foram mal recebidas", disse uma fonte vaticana sob a condição de anonimato. "A chegada de Prevost, que tem boa reputação, trouxe alívio. Pensamos que as coisas serão mais fluídas, menos pessoais", acrescenta. Uma frase, pronunciada pelo novo pontífice durante um encontro com os trabalhadores do Vaticano no dia 24 de maio, deixou sua marca: "Os papas passam, a cúria permanece". A ideia difere dos comentários de Francisco em 2014, quando o argentino criticou duramente a mundanidade e a hipocrisia do alto clero.