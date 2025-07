Líder da oposição israelense viajou para Abu Dhabi para discutir cessar-fogo em Gaza

O líder da oposição israelense, Yair Lapid, informou, nesta sexta-feira (4), que se reuniu com o ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos em Abu Dhabi e abordou os esforços para alcançar um cessar-fogo em Gaza. Os Emirados Árabes Unidos normalizaram suas relações com Israel em 2020, no âmbito dos Acordos de Abraão promovidos pelos Estados Unidos, que pressionam para alcançar um cessar-fogo em Gaza, um conflito que começou após o ataque de Hamas no sul de Israel em 7 de outubro de 2023.

Lapid, do partido Yesh Atid, publicou uma foto com o chefe Abdullah bin Zayed Al Nahyan no X, com a mensagem "com meu amigo, o ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, ABZ, na noite passada, quinta-feira (3), em Abu Dhabi". "Falamos sobre evolução da situação na região e sobre os esforços para alcançar um acordo em Gaza e o retorno dos reféns", acrescentou. A agência oficial de notícias dos Emirados Árabes Unidos, WAM, confirmou a reunião, mas não mencionou um encontro que Lapid afirmou ter tido com o presidente emiradense, Mohamed ben Zayed. O Hamas declarou, nesta sexta-feira, que mantém consultas com outros movimentos palestinos sobre uma proposta de trégua com Israel em Gaza, após quase 21 meses de guerra.