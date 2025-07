Keys perde para Laura Siegemund e é a 6ª do Top 10 a ser eliminada em Wimbledon

Keys foi a sexta integrante do Top 10 feminino a ser eliminada, após as derrotas nos dias anteriores de Coco Gauff (2ª), Jessica Pegula (3ª), Jasmine Paolini (5ª), Zheng Qinwen (6ª) e Paula Badosa (9ª).

A tenista americana Madison Keys, oitava do ranking da WTA, foi eliminada em Wimbledon ao perder com parciais de 6-3 e 6-3 para a alemã Laura Siegemund, que aos 37 anos está tendo seu melhor desempenho na chave de simples do torneio inglês.

Siegemund vai enfrentar nas oitavas de final outra revelação do torneio, a argentina Solana Sierra (101ª), em um confronto inesperado.

A derrota de Keys significa que apenas a número 1 do mundo, a bielorrussa Aryna Sabalenka, segue viva no All England Club, entre as seis primeiras colocadas do torneio feminino.

Madison Keys havia vencido 13 de suas 14 partidas do Grand Slam neste ano, mas cometeu 31 erros não forçados em uma exibição sem brilho na grama londrina.

--- Resultados desta sexta-feira do torneio de Wimbledon: