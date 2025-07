Gabigol é absolvido em caso de fraude em exame de doping

O atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, do Cruzeiro, foi absolvido da acusação de tentativa de fraude em um exame antidoping de 2023, anunciou o Tribunal Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) nesta sexta-feira (4).

O jogador foi acusado em dezembro de 2023 por "tentativa de violação da regra antidoping" após um exame surpresa no centro de treinamento do Flamengo.

"A Turma do CAS considera que nenhuma sanção deve ser imposta ao Sr. Barbosa (...) e a decisão do Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) é anulada", acrescentou o tribunal, sediado na Suíça.

Na decisão anunciada nesta sexta-feira, o CAS observou que a conduta do ex-jogador da Inter de Milão e do Benfica "poderia ter constituído uma violação das regras antidoping se os agentes de controle de doping tivessem notificado o Sr. Barbosa adequadamente ou adotado uma abordagem mais rigorosa".

Gabigol, destaque do Flamengo nos títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores de 2019, foi suspenso por quase um mês em 2024 devido a este caso. Após retornar aos gramados, perdeu protagonismo no Flamengo e deixou o clube no final do ano.

No início de 2025, ele foi para o Cruzeiro de Belo Horizonte, que nesta temporada divide a liderança do Brasileirão com seu ex-time, o Flamengo.