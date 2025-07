Cheias no Texas deixam número indeterminado de mortos e desaparecidos

Inundações repentinas, causadas por fortes chuvas, causaram a morte de um número indeterminado de pessoas no Texas, sul dos Estados Unidos, anunciaram, nesta sexta-feira (4), as autoridades locais, que também mencionaram desaparecidos, incluindo crianças.

O balanço de vítimas do aumento repentino das águas continua incerto, explicou, durante uma coletiva de imprensa, Rob Kelly, alto funcionário do condado de Kerr, no centro do Texas.