Alcaraz perde um set contra Struff, mas avança às oitavas de Wimbledon

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número dois do mundo e atual bicampeão, avançou para as oitavas de final de Wimbledon após derrotar o alemão Jan-Lennard Struff (125º do ranking) em quatro sets nesta sexta-feira (4), em Londres.

Como já havia acontecido diversas vezes em sua trajetória rumo ao título na recente edição de Roland Garros, Alcaraz sofreu alguns contratempos durante a partida e teve que suar bastante para vencer por 6-1, 3-6, 6-3 e 6-4, em 2 horas e 27 minutos.