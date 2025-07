Agricultura, construção e turismo: deportação de haitianos afeta economia dominicana

"Estamos sempre com medo, sempre nos escondendo", acrescenta. "Quase todo dia fugimos de manhã, à noite, três da manhã, uma da manhã (...). Você está dormindo com medo; comendo, assustado. Não podemos viver em paz".

Abinader ordenou a construção de um muro na fronteira e multiplicou as batidas e deportações de imigrantes sem documentos. No primeiro semestre de 2025, mais de 200.000 haitianos foram devolvidos ao seu país.

Até o momento, o governo não demonstrou nenhum sinal de flexibilidade em relação a essas demandas.

Antony Florestal, 32 anos, tem documentos vencidos: passaporte, identidade de estrangeiro, carteira de trabalho. Se ele for encontrado em uma batida policial, será deportado.

"Tenho medo", diz Florestal, que trabalha em campos agrícolas desde 2009. "Eu moro aqui (na fazenda), então não saio para a rua", acrescenta.

- Trabalho nômade -

A República Dominicana exporta bananas para vários países da Europa, do Caribe e dos Estados Unidos. O setor agrícola contribui com 5,6% do PIB do país.

É uma indústria em crise. A produção caiu 44% entre 2021 e 2024, de acordo com os números da Adobanano.

Os fenômenos naturais, as pragas e o aumento dos custos de produção se somam à incerteza da escassez de mão de obra.

"Aqui a folha de pagamento é reduzida em mais de 50%", diz o produtor Osvaldo Pineo, entre os que foram deportados e os que retornam ao país. "Outra parte trabalha de forma nômade: hoje eles lhe oferecem o serviço, mas amanhã você não sabe se vai recebê-lo".

"Se você os coloca em um veículo e eles (as autoridades) o verificam, você já é marcado como traficante de imigrantes sem documentos", critica.

str-jt/mbj/dga/nn/jmo/yr