Acidente rodoviário deixa sete mortos no sul do México

Pelo menos sete pessoas morreram nesta sexta-feira (4) no sul do México, depois que o ônibus em que viajavam capotou e caiu em um rio, informaram as autoridades.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A Proteção Civil do estado acrescentou que seu pessoal resgatou 16 pessoas, incluindo cinco adultos e um bebê de oito meses que tiveram ferimentos leves e foram levados a um hospital.

O governo da localidade de Tlapa, destino do ônibus, informou que a Proteção Civil municipal ainda está "na área auxiliando nos esforços de busca e resgate".

Em uma transmissão ao vivo a poucos metros do acidente e publicada no Facebook, é possível ver um homem no topo no ônibus, quase completamente submerso no rio, tentando quebrar a parte traseira do veículo com uma ferramenta.

Os acidentes de trânsito no México se multiplicaram nos últimos anos. As principais causas são a má conservação dos veículos, a imprudência ou a fadiga dos motoristas.