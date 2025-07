Wall Street fecha em alta, com novos recordes para Nasdaq e S&P 500

A maior economia mundial criou 147.000 empregos em junho, mais que o esperado pelos analistas de mercado (110.000, segundo o consenso da MarketWatch), e tantos quanto em maio (144.000, revisado para cima), de acordo com dados do governo publicados nesta quinta-feira.

A taxa de desemprego caiu ligeiramente de 4,2% para 4,1%, nível considerado próximo do pleno emprego.

Esses números reforçam a opinião do Federal Reserve (Fed, banco central americano) de que não é urgente reduzir as taxas de juros.

No mercado de renda fixa, a rentabilidade do título do Tesouro dos Estados Unidos com vencimento em dez anos era de 4,34% por volta das 17h15 GMT, ante os 4,28% do fechamento de quarta-feira.