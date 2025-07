'Voltar à seleção francesa seria um sonho', diz Pogba na apresentação no Monaco

Pogba, que disputou 91 partidas com a camisa dos 'Bleus' marcando 11 gols, não joga pela França desde a vitória por 5 a 0 sobre a África do Sul em 29 de março de 2022. Foram três temporadas longe dos gramados devido a lesões e uma suspensão de 18 meses por doping, que terminou em março.

Paul Pogba assinou com o Monaco no sábado com o objetivo de relançar sua carreira após três temporadas praticamente inativas devido a suspensões, lesões e um caso de sequestro em que foi vítima.

Sem o meio-campista, a França fez uma grande campanha na Copa do Mundo de 2022, no Catar, chegando à final contra a Argentina (derrota por 4 a 2 nos pênaltis após um empate em 3 a 3 nos 120 minutos).

O meio-campista, que nunca jogou no campeonato francês, deixou as categorias de base do Le Havre, time onde foi revelado, para jogar no Manchester United.

Pogba é o segundo campeão da Copa do Mundo de 2018 a retornar à França nesta janela de transferências, após a chegada de Oliver Giroud ao Lille na quarta-feira.

cb-eba/dam/mcd/aam/aa