Trump diz querer segurança para população de Gaza

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira (3) que deseja segurança para a população da Faixa de Gaza, às vésperas de receber o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, na próxima segunda-feira.

"Quero que as pessoas da Faixa de Gaza estejam seguras, isto é o mais importante", disse o presidente, ao ser perguntado se ainda deseja que os Estados Unidos assumam o controle do território palestino, como anunciou em fevereiro. "Quero ver segurança para as pessoas da Faixa de Gaza. Passaram por um inferno."