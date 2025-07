Trump diz que falará com Putin ainda nesta quinta, mas não revela tema da conversa

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que conversará nesta quinta-feira, 2 com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, às 11h (de Brasília). Mais cedo, a agência russa Interfax já havia confirmado que o líder do país falará com o republicano ainda hoje. O americano, no entanto, não revelou o teor da conversa.

Na semana passada, em coletiva de imprensa, Putin havia elogiado os esforços de Trump para resolver o conflito com a Ucrânia e que, graças ao americano, os dois países "estão começando a se entender". No domingo, o assessor presidencial russo, Yuri Ushakov, afirmou que já a possibilidade de um encontro entre os dois líderes, mas que ainda não há uma definição concreta para a reunião.