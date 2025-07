Swiatek e Krejcikova levam susto mas avançam à 3ª rodada em Wimbledon

As duas perderam um set, mas conseguiram vencer suas respectivas partidas da segunda rodada: a ex-número 1 do mundo Iga Swiatek e a atual campeã Barbora Krejcikova avançaram para a terceira rodada de Wimbledon nesta quinta-feira (3). Swiatek, quarta colocada no ranking da WTA, derrotou a americana Caty McNally, ex-número 11 do mundo, que caiu para a 208ª posição, com parciais de 5-7, 6-2 e 6-1.

A tenista polonesa, que se sente muito mais confortável no saibro do que na grama londrina, tem como melhor resultado em Wimbledon as quartas de final, alcançadas em 2023. Swiatek venceu Roland Garros quatro vezes (2020, 2022, 2023 e 2024) e o US Open uma vez (2022), mas nesta temporada está longe de seu melhor nível. Na terceira rodada, ela enfrentará outra americana, Danielle Collins (54ª). Enquanto isso, a tcheca Krejcikova, 16ª colocada no ranking mundial, derrotou outra americana, Caroline Dolehide (32ª), com parciais de 6-4, 3-6 e 6-2.

Na primeira rodada, a atual campeã do torneio disputado no All England Club já havia perdido um set na vitória sobre a jovem filipina Alexandra Eala. Krejcikova ficou afastada até maio devido a uma lesão nas costas e foi eliminada na segunda rodada do recente torneio de Roland Garros. "Este torneio (Wimbledon) é muito especial para mim. Os últimos seis ou oito meses foram realmente difíceis. Valorizo muito estar aqui, jogar partidas e me sentir bem e saudável", disse a jogadora tcheca.

Na terceira rodada, Krejcikova vai enfrentar outra adversária americana: Emma Navarro, décima colocada no ranking mundial. --- Resultados desta quinta-feira do torneio de Wimbledon: . Simples feminino - Segunda rodada:

Mirra Andreeva (RUS/N.7) x Lucia Bronzetti (ITA) 6-1, 7-6 (7/4) Hailey Baptiste (EUA) x Victoria Mboko (CAN) 7-6 (8/6), 6-3 Barbora Krejcíková (CZE/N.17) x Caroline Dolehide (EUA) 6-4, 3-6, 6-2