Suprema Corte dos EUA autoriza deportação de oito imigrantes para o Sudão do Sul

A Suprema Corte dos Estados Unidos autorizou, nesta quinta-feira (3), o governo do presidente Donald Trump a deportar um grupo de imigrantes de várias nacionalidades, detidos em uma base militar americana no Djibuti, para o Sudão do Sul, um país africano devastado pela guerra.

Em maio, os oito imigrantes foram transportados de avião para o Sudão do Sul a partir dos Estados Unidos, mas quando um tribunal suspendeu as deportações para terceiros países, eles acabaram em uma base americana no Djibuti, um país africano que faz fronteira com Eritreia, Somália e Etiópia.

O tribunal havia argumentado que os imigrantes não estavam recebendo uma "oportunidade significativa" para contestar sua expulsão dos Estados Unidos.

No entanto, em 23 de junho, a Suprema Corte suspendeu a proibição e deu luz verde para as deportações para terceiros países, uma decisão rejeitada pelas juízas progressistas Sonia Sotomayor e Ketanji Brown Jackson.

"O que o governo pretende, na prática, é enviar os oito estrangeiros que expulsou ilegalmente dos Estados Unidos do Djibuti para o Sudão do Sul, onde serão entregues às autoridades locais sem que se importe com a probabilidade de que enfrentem tortura ou morte", declarou Sotomayor.