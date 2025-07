Rússia se torna primeiro país a reconhecer formalmente o governo do Talibã no Afeganistão

O Ministério das Relações Exteriores russo anunciou que recebeu credenciais do recém-nomeado embaixador do Afeganistão, Gul Hassan Hassan. O reconhecimento oficial promoverá uma "cooperação bilateral produtiva", afirmou o ministério em comunicado.

A Rússia se tornou nesta quinta-feira, 3, o primeiro país a reconhecer formalmente o governo do Talibã no Afeganistão desde que o grupo tomou o poder em 2021, após Moscou removê-lo de sua lista de organizações proibidas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Já o Afeganistão chamou isso de um passo histórico e citou o ministro das Relações Exteriores do Talibã, Amir Khan Muttaqi, ao saudar a decisão como "um bom exemplo para outros países".

O Talibã assumiu o controle do país em agosto de 2021, após a retirada das forças dos EUA e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Desde então, eles têm buscado reconhecimento internacional enquanto também impõem sua interpretação estrita da lei islâmica.