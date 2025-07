Primeiro-ministro indiano inicia em Trindad e Tobago giro pela América Latina

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Modi foi recebido no aeroporto que serve à capital Port of Spain por sua contraparte Kamla Persad-Bissessar, segunda primeira-ministra de ascendência indiana neste país, e seu gabinete.

O governante recebeu honras militares na pista, onde crianças lhe entregaram flores, um grupo agitava bandeiras indianas e uma banda tocava o ritmo típico do carnaval do país. Ele não fez declarações.

A agenda do premiê indiano em Trindad e Tobago inclui reuniões com Persad-Bissessar e com a presidente do país, Christine Carla Kangaloo. Ele também deve falar durante uma sessão conjunta do Parlamento.

Está prevista a entrega para Modi da mais alta honraria da nação caribenha, a Ordem da República de Trindad e Tobago (ORTT), e a assinatura de memorandos de entendimento com Persad-Bissessar, que promoveu a visita.